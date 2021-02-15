 

Американские физики воссоздали условия как в земной мантии

15.02.2021, 3:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Узнать больше о планете, на которой мы живем, поможет детальное изучение материала, наполняющего земные недра. Американские физики в лабораторных условиях воссоздали такое же давление, как в мантии.

Для этого исследователи взяли сверхпрочный минерал бриджманит и сжали его вдвое. В результате удалось доказать, что под большим давлением, которое, несомненно, возникает в более глубоких слоях мантии, он превращается в постперовскит.

Также ученые выяснили, что вещество под корой Земли более тугоплавкое, чем считалось ранее. Подробнее о результатах исследования и задачах, которые ставят перед собой ученые, можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Британия ужесточила ограничения из-за нового штамма COVID

05.09 / Украина отреагировала на планы ДНР разрушить инженерные сооружения ВСУ

21.09 / Euronews – в ЕС пытаются сдержать «вторую волну» эпидемии драконовскими штрафами

18.08 / Иран счел предложенный Путиным саммит неэффективным из-за США

02.08 / Доход Трампа в 2019 году составил $446 млн

13.07 / Мотовиловец извинился перед Ионовой за то, что “торкнулся ее руки”

04.01 / Ученые пояснили, в чем разница между мужским и женским мозгом

24.08 / Арестованы экс-замглавы ПАО «Ил» и топ-менеджер МАИ

03.08 / Адвокат Ефремова попросил перенести заседание суда

10.01 / В соцсетях начался флешмоб подключений к Рarler

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска