Американские физики воссоздали условия как в земной мантии

15.02.2021, 3:38, Новости дня

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Узнать больше о планете, на которой мы живем, поможет детальное изучение материала, наполняющего земные недра. Американские физики в лабораторных условиях воссоздали такое же давление, как в мантии.

Для этого исследователи взяли сверхпрочный минерал бриджманит и сжали его вдвое. В результате удалось доказать, что под большим давлением, которое, несомненно, возникает в более глубоких слоях мантии, он превращается в постперовскит.

Также ученые выяснили, что вещество под корой Земли более тугоплавкое, чем считалось ранее. Подробнее о результатах исследования и задачах, которые ставят перед собой ученые, можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.