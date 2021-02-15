ВВС США использует сверхсекретный беспилотный космический корабль

15.02.2021, 3:38, Новости дня

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Самым секретным в мире космическим кораблем специалисты по освоению околоземного пространства называют американский беспилотник X37-B. Он принадлежит ВВС США, говорят эксперты. Никто не делает тайны из самого факта запуска в космос этого зонда, можно даже найти его изображение. Однако никому также не известно, с какой целью совершаются полеты.

Челнок построен в компании «Боинг». До нынешнего времени он совершил пять успешных космических миссий, самая долгая из которых длилась 718 дней.

Последний запуск состоялся в мае прошлого года. До сих пор корабль находится в полете. Официальные источники сообщают лишь, что на нем проводятся испытания каких-то новых систем. Подобные скупые сообщения военное ведомство США распространяло и ранее.