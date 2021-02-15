Мнение: Изба-читальня. Опыт коллективного разума – 9.

15.02.2021, 3:36, Разное

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Сегодня в "Избе-читальне" рассуждения писателя-фантаста Всеволода Глуховцева об

Опыт коллективного разума – 9

События последних дней, так или иначе связанные с Алексеем Навальным, прямо вынуждают пристальнее всмотреться в данного персонажа, уж больно он заполонил собой медийное пространство, так бывает лишь тогда, когда на одном человеке схлестываются интересы огромных сил, когда слишком многое стоит на кону. В чем суть этого многого?.. – оно, конечно, затуманено бешеным информационным хаосом, призрачно мелькая сквозь этот белый и не очень белый шум, но люди вдумчивые могут, а иные, наверное, и должны разгадать за сумбуром контуры планов и систем. Мы с вами вряд ли должны, но мочь можем – предлагаю совместно поразмыслить над «феноменом Навального», то есть хочу поделиться соображениями и, естественно, увидеть реакцию читателей, чтобы в сумме сложить некую внятную картину. Немного усилю акцент: нижеследующее есть умозрительный проект, иначе говоря, догадки. Так пусть они подвергнутся анализу со стороны, из совокупности мнений, глядишь, и проступит истина.

Итак, Навальный Алексей Анатольевич. Два высших образования: юрфак Университета им. Лумумбы (называю имя, более привычное большинству) и Финансовая академия, сегодня – Финуниверситет. На рубеже столетий крутился в бизнес-проектах разной степени сомнительности, в том числе в фирме крайне токсичного теперь олигарха Шалвы Чигиринского (звучит как криминальный псевдоним, хотя это вполне себе имя-фамилия грузинского еврея)… Примерно же в это время наш подопытный приобрел официальный статус адвоката, из которого годы спустя был со скандалом разжалован; а несколько позже устремился в политику.

Какое-то время он числился в «Яблоке», откуда опять же был довольно шумно изгнан за «националистические взгляды» – помнится, особенно исходила пеной на тему его национализма покойница Новодворская, хотя и не член «Яблока», но обитатель недалекой политической берлоги. В самом деле, Навальный перекинулся вроде бы в противоположную область спектра, став сопредседетелем «Русского национального движения»; впрочем, движение это впоследствии мирно скончалось без некрологов и поминок, а испытуемый каким-то образом очутился советником губернатора Кировской области Н. Белых, ныне специалиста по пошиву мягких игрушек.

Есть сведения, что команда Белых пользовалась особой благосклонностью посольства США в России, потому и удалось организовать знаменитую стажировку Навального в Йельском университете в момент, когда над вятским советником сгустились тучи по делу «Кировлеса» на предмет коррупционного жульничества. Собственно, после этой стажировки по программе «Yale world fellows», по сути, выпечке агентов влияния США в других странах, многопрофильный проходимец выбился из суетной тучи политической мошкары, внезапно превратившись в того еще слепня. Его принялись раздувать медийно и, вероятно, ресурсно, в «Болотные» 2011-2013 годы он зажужжал на всю Россию, даже занял второе место на выборах мэра Москвы с довольно приличным результатом – то есть немалую часть москвичей удалось запрограммировать пропагандой. Казалось бы, вот тут-то карта и поперла… однако, несмотря на раскрутку, равновеликой фигуры сами-знаете-кому сделать не удалось, он постепенно сдувался и вроде бы окончательно ушел в режим вялотекущего информационного полоскания.

И вдруг бомбануло. Да в аккурат в самый пик белорусского кризиса, когда змагары при европейской подкормке со всей натуги шатали бацьку, и тому в какой-то миг, надо полагать, показалось небо с овчинку. Ну, и похоже на то, что в некоем штабе решено было нанести двойной удар по тандему Путин-Лукашенко, возможно, удар решающий. Гиньоль с отравлением, многократной госпитализацией, воскрешением из комы, возвращением – у всех это на памяти, не станем ворошить, отметим вот что: едва успел спектакль начаться, как орава погремушек, которую можно условно обозначить как «стадо шендеровичей» (думаю, здесь не надо разъяснений) дружно и ожесточенно взвыла: «Это Путин отравил!», стремясь вбить сей постулат в слабые головы как неоспоримый факт; также сугубо педалировалась тема: «Доколе?!» – мол, долго ли еще россияне будут терпеть ужасного тирана, травящего страдальцев за правду. Россияне отреагировали невозмутимым «нам пофиг ваш клоун с сиськами», дальнейшая же психическая атака привела к фильму «Дворец Путина», миллионам просмотров, по задумке должных конвертироваться в миллионы протестантов, но вместо этого обернувшихся неприличным звуком в лужу, скажем так. Новый Лазарь по приговору отбыл в заветные места, и сильно подозреваю, что обретаться он там будет в санаторных условиях.

Таковы факты. Теперь – мои умопостроения за вычетом множества промежуточных логических цепочек.

Итак, Алексей Навальный: человек неглупый, амбициозный, вследствие чего беспокойный и пронырливый. Мне, отчасти историку, он кажется удивительно похожим на расстригу Гришку Отрепьева, с поправкой на эпоху, разумеется. Когда читаешь про первого Лжедмитрия, заметно, с каким если не сочувствием, то сожалением относятся к нему наши классики: Карамзин, Соловьев, другие. Способный, сообразительный, в общем, незлобивый – но неисправимый авантюрист, мошенник, пройдоха, думавший перехитрить всех, взять власть и всех подмять под себя. И ведь почти удалось! – да только «почти» не считается, кончил не просто плохо, а как в фильме ужасов. Не знаю, чем кончит Навальный, но начал и продолжил он как виртуоз мимикрии. Вот скажите, мог ли такой субъект, учась в креатуре КГБ (ФСБ), каковой, несомненно, был и есть РУДН им. Лумумбы, пройти мимо таинственного и могучего мира спецслужб?.. Вполне вероятно, что поначалу там особого внимания на парня и не обратили, мало ли всякой мелочи мельтешит перед глазами. Ну, а тому все равно с кем, лишь бы наверх – как он это понимал, так и добрался до йельских «друзей мира», будь они неладны. Нетрудно представить, что из США фигурант прибыл если не убежденным «другом мира», то готовым послужить за гешефт, но тут его приняли вежливые люди в штатском, ничего не забывшие. «Алеша, Родина зовет!» – может, и такие вот простые, но полные сокровенной мудрости слова были сказаны, кто знает.

Короче: я склоняюсь к гипотезе, что посредством тонкой игры с Навальным наши незримые силы отрабатывали контр-технологии против инспирируемых извне потрясений, с выявлением текущих и потенциальных слабых мест, включая системные недостатки государства, промахи и дурь чиновников, массовые социопсихологические сдвиги, являющиеся исторической неизбежностью. Не берусь оценивать успешность этой игры, хотя вижу тут вправду достойное внимания обнаружение проблем, тенденций, перспектив. Зато берусь предположить, что она еще не кончена, и любознательных здесь может поджидать немало сюрпризов.

Что скажете, дорогие читатели?..

(с) Всеволод Глуховцев

PS. По левым уже завтра выйдет, материал получился несколько больше, чем планировалось изначально.

PS2. Медведев в качестве поддержки Навального выложил в Инстаграме фонарь.

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