Мнение: Куда марширует Россия?

15.02.2021, 3:24, Разное

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Главредам российских СМИ Путин рассказал не только про Навального и протесты.

Президент еще и прочитал небольшую лекцию про генетику и пассионарность, продемонстрировав, что ему доложили про пассионарную теорию этногенеза историка и философа Льва Гумилева.

Дословно: «Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Как в природе, так и в обществе идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития. Страна прошла через тяжелейшие испытания в своей истории в 90-е, начале 2000-х годов, но она на марше развития. Я смотрю на то, что у нас происходит: проблем море, но, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъеме. Мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать» (отсюда).

Я понял, что ничего не понял.

Что означает Россия «на марше развития»? Что означает путинское утверждение, что Россия «на подьеме»? Куда мы маршируем? Куда поднимаемся?

Рис.отсюда