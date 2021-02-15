Малышка и силиконовая наставница – Личное мнение

15.02.2021, 3:20, Разное

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На сельской дискотеке нашего шоу-бизнеса мне сложно найти для себя бабу более отталкивающую, чем Светка Лобода.



Фото: Соцсети

Лицо — грубое, губы раздуты силиконом по моде понаехавших в столицу в середине «нулёвых» девушек, глазницы — как у тысячелетней мумии. Ещё и ведёт себя, как хабалка, право имеющая.

Мат-перемат, силикон и полное отсутствие обаяния — вот что такое в моих глазах Светка Лобода.

Кто пустил эту бабу к детям? Нет, мне, правда, интересно: кто тот человек, который посадил хамку, оравшую матом в аэропорту, в кресло детского наставника?

На детский «Голос» членка жюри Светка припёрлась в декольте до пупа. Вот что у неё в башке? Ссаный синтепон? Зачем детям её силикон? С какой такой целью она его суёт им в глаза?

Детям от наставников нужна поддержка, нужны знания, нужны добрые слова, вселяющие надежду, оптимизм и веру в себя.

Ничего из этого не получила прекрасная малышка, спевшая и станцевавшая с такой душой, что лично мне захотелось подарить ей весь мир.

Ну, это я. А как повела себя Светка Лобода?

Посмотрим?

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Носатая выскочила на сцену к ребёнку, потрясла там своим силиконом и пришитыми патлами, чуть не сшибла девочку, оттеснив её своим мощным торсом на обочину.

При просмотре видео я заметила следующее: когда Лобода попросила ребёнка спеть ещё раз, у девочки появилась надежда, что её всё-таки не выгонят. Но Светке до девочки не было никакого дела. У Светки не было цели дать ребёнку второй шанс. Сутулая, наглая баба хотела «позвездить» и оттянуть на себя побольше эфирного времени.

За кулисами девочка плакала. Нагиев её успокаивал.

В общем, ребёнка выгнали. Зато попиарились.

Ещё раз: кто пустил силиконовую Светку, уровень которой — пьяные корпоративы, к детям? А главное — с какой такой целью?

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