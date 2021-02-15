 

Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом

15.02.2021, 2:52, Новости дня
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Российские бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес», поскольку потерял мотивацию. По словам миллиардера, он пересмотрел подход к жизни после того, как дважды едва не умер.

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», – приводит Forbes заявление Тинькова в социальной сети Clubhouse. Миллиардер объяснил, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер (но «откачали»), и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес».

«Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние 4,5 млрд долларов. Будь у меня 10 млрд долларов или 6 млрд долларов – мне вообще пофиг», – сказал Тиньков. По словам миллиардера, ему важнее то, что останется после него.

Тиньков рассказал, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Он также сообщил, что возрождает программу «Бизнес-секреты», которую он выпускал на YouTube. По словам миллиардера, к возрождению программы его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми он общался и которые рассказывали ему, что смотрели и учились по его интервью. Эту деятельность он назвал «миссией». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл.

Миллиардер добавил, что остается акционером Тинькофф Банка, но операционным управлением в компании не занимается: только иногда подключается к совещаниям в Zoom и «присматривает за маркетингом». По словам основателя банка, он верит в то, что компания будет стоить 25 млрд долларов (по данным на закрытие торгов 12 февраля, капитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, составляла 9,6 млрд долларов), а ее доля на российском банковском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», – сказал Тиньков.

Напомним, в декабре минувшего года суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 15 марта. В феврале 2020 года налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Сам Тиньков внес залог и решил остаться в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США.

В марте 2020 года миллиардер заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. В июле бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга, продемонстрировав процесс пересадки. В октябре Тиньков рассказал о самочувствии через 100 дней после перенесенной операции.



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