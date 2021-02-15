Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

15.02.2021, 2:52, Новости дня

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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 02.16 мск.

В последний раз стоимость Brent находилась выше 63 долларов за баррель в январе 2020 года. К 02.21 мск нефть Brent росла на 1,39% и торговалась на уровне 63,3 доллара за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до 60,2 доллара, передает ТАСС.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок нефти частично восстановился после кризиса коронавируса, он сбалансирован. При этом Новак подчеркнул, что восстановление рынка пока нельзя назвать полным. По словам вице-премьера, средняя цена нефти в 2021 году может быть в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов за баррель.