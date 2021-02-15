Биологи выяснили, как формируются пищевые привычки у людей

15.02.2021, 2:44, Новости дня

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Биологи из Лондона провели ряд исследований, в которых подопытным материалом служили обычные улитки. В результате удалось выяснить, как именно формируются пищевые привычки в живом организме, в том числе и в человеческом.

Как сообщили сотрудники Сассекского университета, очень много здесь зависит от опыта и ассоциаций, которые возникают по отношению к тем или иным пищевым продуктам.

Даже улитки отказывались употреблять нормальную для них пищу, если ее вкус и запах они ощущали, попав в опасную для себя ситуацию. А вы разве никогда не говорили, что на такое-то блюдо больше смотреть не можете? Не случалось ли это после того, как после его употребления случалась какая-то неприятность? И наоборот, любимой всегда будет считаться еда, с которой связаны какие-то приятные воспоминания.