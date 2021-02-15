 

Американские ученые рассказали об эффективном способе побороть предвзятость

15.02.2021, 2:44, Новости дня
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Ученые из университета в Индианаполисе (США) утверждают, что побороть предвзятость во время принятия решения можно двумя основными путями: методом обучения и в процессе наблюдений за другими людьми.

Эксперты напоминают, что необъективность часто мешает нам принимать правильные решения, а очевидная предвзятость приводит к тому, что наши последующие действия часто становятся иррациональными.

Проведя ряд экспериментов, ученые выяснили, что лучше всего справиться с проблемой помогает обучение методике принятия правильных решений. Но если такой путь кажется вам слишком долгим, просто понаблюдайте за тем, как что-либо делают другие люди, советуют специалисты. Это помогает очистить мозг от навязчивых мыслей и принять более объективное решение даже в сложной ситуации.



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