В Луганской области двое подростков повредили памятник Героям-добровольцам. Полиция задержала подозреваемых

15.02.2021, 2:40, Новости дня

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В Луганской области двое парней повредили памятник Героям-добровольцам. Правоохранители установили личности правонарушителей и их местонахождение. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства по статье 297 Уголовного Кодекса Украины (осквернение памятника, воздвигнутого в честь лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика) задержаны 14-летний и 19-летний жители города Лисичанск Луганской области.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Причины нанесения повреждений пока не сообщаются.

В Украине с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, созданных в память защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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