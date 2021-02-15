Мнение: Вечно второй! И новый суперблогер

15.02.2021, 2:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Недавно рассказывал, как о приколе , как я занял “первое место среди топблогеров” в довольно диковинном рейтинг-листе, который, впрочем, сам себя без лишней скромности обозначает как “Топ30. Главный рейтинг постов Рунета”. И что же?

Недолго музыка играла! Не так давно снова туда заглянул – конец моему чемпионству. Опять я на втором месте. В принципе, никаких неожиданностей – сам ведь писал в прошлый раз: “последние два года я в этом рейтинге по количеству “топовых постов” был стабильно вторым, к чему привык – а тут смотрю – первый! Неужели рывок?! Пригляделся – нет: просто раньше они в этом рейтинге обсчитывали Варламова, он первый и был (с большим отрывом). А с этого года они почему-то отсюда Варламова просто… выкинули. И я, стало быть, автоматически переместился на первое место”.

То есть все понятно: видимо, рейтинговоды опомнились, вернули в рейтинг Варламова – и все, как говорится, “встало на свои места”. Однако, каково ж было мое удивление, когда я пригляделся – и обнаружил, что на первом месте (причем с отрывом!) вовсе не Варламов! Встречайте, дорогие друзья: в ЖЖ появился новый суперблогер, который буквально каждый день радует нас сверхтоповыми постами. Это (барабанная дробь) некто Руслан Викторов!! Блог в ЖЖ – https://ruslanviktorov.livejournal.com/

А вот и новая табличка: https://www.t30p.ru/Stats.aspx/blogs

Вот что сам о себе пишет новый лидер:

“Меня зовут Руслан. Этот блог о путешествиях, ресторанах и барах мира, лайфхаках, тут проводятся тест-драйвы автомобилей и техники, есть в нем и политика, экономика, лайфстайл. Также каждую субботу тут выходят обзоры

на различные виды алкоголя, а каждое воскресенье обзоры фильмов

и сериалов. Пишу про детей и медицину. С удовольствием напишу о вашей

компании и ваших продуктах, отправлюсь в блог-тур.

Буду рад сотрудничеству. Статистика блога: 2 332 – подписчиков у блога.

Более 5 000 уникальных посетителя каждый день, в дни выхода любого поста

посещаемость минимум 4 000 и до 20 500 уников в день. Бывает и больше.

В среднем 130 000 уникальных посетителя в месяц.

Все записи попадают в ТОП-25 LiveJournal Центрального региона и в ТОП 50 по России”.

Цифровые показатели, честно говоря, не очень впечатляют – но ведь не в цифрах, в конце концов, дело. Главное, что посты топовые. Все бежим подписываться на Руслана Викторова! (я, правда, пока погожу).

А Варламова, кстати, в “топ” вернули. На сегодня у него, пишут, 20 топовых постов за этот год, у Митрича – 21, у Бабченки – 19, у меня – 22… Ну а у Руслана Викторова (тм) – 26!

Очень хорошая иллюстрация того, как в России делаются рейтинги. Любые. И как нас, стариков, теснит молодая амбициозная молодежь.