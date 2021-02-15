 

В РФ завершились испытания Системы предупреждения о ракетном нападении

15.02.2021, 1:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания СПРН в целом и командного пункта в частности», – сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке

09.10 / Эксперт прогнозирует высокую политическую конкуренцию на выборах в Госдуму 2021 года

12.07 / В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

29.09 / Видео: Макрон отомстил Лукашенко

26.06 / Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с “Крыльями”

07.08 / В Ингушетии уничтожены два боевика

08.10 / В Кировоградской области запретили массовые мероприятия, несмотря на наименьшее число случаев COVID-19 в Украине

08.02 / Дегтярев вручил премии заслуженным ученым Хабаровского края

30.09 / Сальдо зарегистрировали кандидатом в мэры Херсона

23.07 / Ветераны ФСБ оценили возможную связь между захватами заложников в Луцке и Полтаве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска