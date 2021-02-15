В РФ завершились испытания Системы предупреждения о ракетном нападении

15.02.2021, 1:58, Новости дня

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В РФ завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания СПРН в целом и командного пункта в частности», – сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году.