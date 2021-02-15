 

«Британский» штамм коронавируса оказался опасен для детей

15.02.2021, 1:58, Новости дня
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Стремительно распространяющийся в Словакии «британский» штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года, сообщило Словацкое радио.

«Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне «британский» штамм, – приводит слова главного педиатра Словакии Элены Прокоповой ТАСС. – Правда, отдельные случаи протекающей при температуре тела выше 38 градусов детской болезни, приводящей к высыпаниям, опуханию слизистой рта, ладоней и ступней, фиксировались уже тогда [во время первой волны], но то, что это заболевание возникает как осложнение после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, мы поняли лишь недавно».

По данным Словацкого радио, большинство пациентов с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от пяти до шести лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания. Более подробных сведений Прокопова не сообщила. Минздрав республики, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового педиатрического заболевания.

Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.



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