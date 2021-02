В Мьянме практически полностью отключили интернет из-за протестов

15.02.2021, 1:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Мьянме, где в начале февраля начались массовые протесты и забастовки после военного переворота, почти полностью пропал интернет. Об этом 14 февраля сообщила международная организация NetBlocks на своей странице в Twitter.

Почти полное отключение интернета произошло в стране 15 февраля с 1.00 по местному времени (20.30 14 февраля по Киеву). По данным организации, интернет доступен всего на 14% от обычного уровня.



Confirmed: A near-total internet shutdown is in effect in #Myanmar as of 1 a.m. local time; real-time network data show national connectivity at just 14% of ordinary levels following state-ordered information blackout; incident ongoing

Background: https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/wWWVzb0c0G

— NetBlocks (@netblocks) February 14, 2021

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

3 февраля государственный интернет-провайдер MPT ограничил работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране.

—