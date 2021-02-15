Пропавшую в Петербурге десятилетнюю девочку нашли мертвой

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15.02.2021, 1:04, Новости дня
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В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело десятилетней девочки, пропавшей в воскресенье, 14 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка нашли в Колпинском районе спустя два часа после заявления о ее пропаже, передает РИА «Новости».

По словам матери погибшей, девочка убежала из дома рано утром без верхней одежды. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ноябре прошлого года в Свердловской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки. За месяц до этого в Домодедово обнаружили мертвой пропавшую 15-летнюю девочку.



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