В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом – ВОЗ

15.02.2021, 0:52, Новости дня

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14 февраля в мире зарегистрирован наименьший с октября 2020 года суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа на планете подтвердили 300 тыс. случаев COVID-19. Последний раз меньше было только 13 октября – 297 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии ВОЗ подтвердила более 108 млн случаев COVID-19 и более 2,38 млн смертей среди инфицированных (14 февраля 2021 года – 7776).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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