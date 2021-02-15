Военный Ту-142 сел под Вологдой из-за неисправности двигателя

15.02.2021, 0:10, Новости дня

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Датчик неисправности двигателя сработал в самолете Ту-142 во время полета, он совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области, сообщила пресс-служба Северного флота.

По данным пресс-службы, в ходе выполнения планового полета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей, передает «Интерфакс».

«Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

На месте происшествия с самолетом работает специальная комиссия Северного флота, причины ЧП устанавливаются.

Ту-142 – дальний противолодочный самолет/морской патрульный самолет, разработанный ОКБ имени Туполева. По кодификации НАТО получил название Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 – 12 550 км, боевой радиус действия – 6400 км.

Ранее сообщалось, что полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Арктикой и Атлантикой будут одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году.