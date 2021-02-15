 

Военный Ту-142 сел под Вологдой из-за неисправности двигателя

15.02.2021, 0:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Датчик неисправности двигателя сработал в самолете Ту-142 во время полета, он совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области, сообщила пресс-служба Северного флота.

По данным пресс-службы, в ходе выполнения планового полета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей, передает «Интерфакс».

«Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

На месте происшествия с самолетом работает специальная комиссия Северного флота, причины ЧП устанавливаются.

Ту-142 – дальний противолодочный самолет/морской патрульный самолет, разработанный ОКБ имени Туполева. По кодификации НАТО получил название Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 – 12 550 км, боевой радиус действия – 6400 км.

Ранее сообщалось, что полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Арктикой и Атлантикой будут одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Великобритания решила отозвать из Минска главу своей дипмиссии

05.09 / Британец Фара установил новый мировой рекорд в часовом беге

28.09 / Экстренное заседание Совбеза ООН созвано по ситуации в Карабахе

09.10 / В РФ издадут книги получившей Нобелевку поэтессы Глюк

08.08 / СМИ показали, как хранится селитра на складах в порту Южного

23.10 / Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе вмешательства в выборы в США. Трамп ответил, что всегда был жестким с Россией

31.12 / Профессор сказал, надо ли после вакцинации носить маски

28.09 / Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве

26.08 / Зеленский: Украина должна получить четкий перечень условий для членства в ЕС

09.07 / ERR – эстонские фермеры подсчитывают убытки из-за медлительности властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска