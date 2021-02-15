Глава ПНС покинул Ливию

15.02.2021, 0:10, Новости дня

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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж в воскресенье покинул Ливию, сообщили источники телеканала Al Arabiya.

В воскресенье Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. В документе, опубликованном информационным порталом Al Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу «выполнять задачи и обязанности [главы] Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до его (Сарраджа) возвращения из поездки», передает ТАСС.

В то же время ряд комментаторов Ливии полагает, что Саррадж больше не вернется в Ливию, учитывая, что раньше он никогда во время своих поездок не поручал никому заменять себя, по крайней мере таким публичным образом с публикацией официального документа в прессе. По мнению политического аналитика и главы исследовательского центра «Сильфиум» Джамаля Шалуфа, Саррадж, скорее всего, навсегда распрощался с Президентским советом. «Хотя подобные поручения являются обычной практикой в политике, учитывая состояние здоровья главы ПНС, который болен раком, а также политическую ситуацию в стране после избрания нового состава Президентского совета, весьма вероятно, что Саррадж навсегда попрощался с Президентским советом», – сказал он.

Другой ливийский политический аналитик Абдель Хаким Маатук предположил, что Фаиз Саррадж покинул Ливию, чтобы жить в мире между Лондоном и Стамбулом «после того, как он сжег все хозяйство, привлек наемников и такфиристов и разграбил деньги ливийцев». Маатук предположил, что Саррадж скорее всего «окончательно покинул свой пост».

Напомним, 5 февраля Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) на заседании в Швейцарии избрал премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета страны. Премьер-министром Ливии стал Абдель Хамид ад-Дбейба, председателем Президентского совета – Мухаммед аль-Манафи, членами президентского совета – Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи. Главной задачей членов Президентского совета Ливии стало проведение общенациональных президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года и проведение референдума по проекту новой конституции. В конце октября Саррадж отказался уходить в отставку в связи с необходимостью избежать политического вакуума в Ливии.