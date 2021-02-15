 

Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

15.02.2021, 0:10, Новости дня
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Россия с понедельника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, приостановленное в 2020 году на фоне распространения коронавируса; соответствующее решение было сообщено правительством 3 февраля.

Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван. Российская компания «Аэрофлот» ранее заявила, что планирует начать выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю с Баку с 17 февраля, передает ТАСС.

Сейчас въезд для туристов в Армению открыт (нужен ПЦР тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия). Ранее ряд российских перевозчиков уже сообщил об открытии чартерных рейсов в Ереван из российских регионов: «Уральские авиалинии» открыли полеты из Красноярска, Nordwind – из Калининграда, «Икар» – из Нижнего Новгорода, а «Азимут» – из Краснодара.

Азербайджанская национальная авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на 15 февраля въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в республику могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.

Напомним, с 8 февраля РФ возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти страны. В декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.



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