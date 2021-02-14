 

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

14.02.2021, 23:42, Разное
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Радостную новость сообщил представитель семьи: “Герцог и герцогиня Сассекские счастливы от того, что ждут второго малыша. Их сын Арчи скоро станет старшим братом”. Отметим, что пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри пока не известен.

Слухи о беременности герцогини ходят уже несколько месяцев. В декабре прошлого года в британских таблоидах распространились фотографии, где Маркл запечатлена в мешковатой одежде. Многие читатели тогда обратили внимание на округлившийся живот знаменитости.

Пара пока никак не прокомментировала известие. Прошлой осенью стало известно, что герцогиня перенесла выкидыш. Трагедия произошла в тот момент, когда она была с сыном Арчи. “Я обнимала моего первенца, зная, что теряю второго ребенка”, – раскрыла душераздирающие подробности Меган.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Напомним, в начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские публично заявили об отказе от королевских полномочий. Супруги признались, что устали от внимания прессы и мечтают о спокойной жизни. Сначала пара переехала в Канаду, а через некоторое время – в Соединенные Штаты.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Событие вызвало бурные обсуждения среди британцев. Пока одни обрадовались и пожелали паре всего наилучшего, другие раскритиковали избранницу внука королевы, назвав ее недостойной.



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