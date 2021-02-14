Из-за пандемии больницы стало поступать больше пациентов с алкогольной болезнью печени

14.02.2021, 23:40, Разное

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Алкогольная болезнь печени (АБП) – распространенная проблема и важная причина смерти во всем мире. Она приводит к циррозу печени и печеночной недостаточности. В 2014 году исследование показало, что эта проблема может быть почти у 7% жителей Москвы. В США от нее страдает не менее 15 миллионов человек, за 10 лет заболеваемость удвоилась.

Пандемия стала причиной срыва лечения алкоголизма для многих пациентов. В течение года об этом сообщали многие эксперты и СМИ (1, 2, 3, 4). К настоящему времени нет точных данных о том, насколько ухудшилось состояние печени у любителей злоупотреблять спиртными напитками – крупные исследования еще не проведены. Сайт некоммерческого Фонда семьи Кайзер (Kaiser Family Foundation) приводит данные, основанные на показателях нескольких больниц в США.

В Больнице Кека Университета Южной Каролины поступление пациентов с АБП в 2020 году увеличилось на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом Фонду сообщил доктор Брайан Ли (Brian Lee), специалист по пересадки печени из этой больницы. Ученые из Мичиганского университета, Северо-Западного университета, Гарвардского университета и медицинской сети Маунт Синай сообщили, что притоке пациентов с АБП в их лечебных учреждениях выросло примерно на 50% по сравнению с показателями марта 2020 года.

«Речь идёт об огромном увеличении», – сказала доктор Хариприя Маддур (Haripriya Maddur), гепатолог из Северо-Западного университета. Она рассказала, что многие ее пациенты были стабильны до пандемии, избегая рецидива алкоголизма в течение нескольких лет. Но ситуация изменилась и многие снова оказались в больнице.

Доктор Реймонд Чанг (Raymond Chung), гепатолог из Гарвардского университета, сообщил, что тенденция «омоложения» АБП существует уже не первый год: пациенты младше 40 лет встречаются все чаще. «Но то, что мы наблюдаем сейчас, действительно драматично», – считает он.

Доктор Джессика Меллинджер (Jessica Mellinger) из Мичиганского университета считает, что женщинам может приходиться сложнее, ведь стрессовые социальные факторы бьют по ним сильнее, чем по мужчинам, что в свою очередь, может способствовать обострению алкоголизма. «Но женщина, которая пьет как мужчина, заболевает быстрее», – сказала она.

Специалисты по болезням печени, опрошенные Фондом, считают, что причиной всплеска АБП стали изоляция, безработица, нарушение дневной рутины, отсутствие поддержки в борьбе с алкоголизмом. Доктор Маддур ожидает, что даже без локдаунов многие из этих стрессовых факторов сохранятся. Она опасается, что сейчас мы становимся свидетелями лишь начала всплеска АБП.

Авторы публикации на сайте Фонда семьи Кайзер напоминают, что у людей с хронической болезнью печени риск смерти при COVID-19 в три раза выше, чем у людей без них. При алкогольных поражениях печени этот риск выше на 79-142%. Один из 20 пациентов с АБП умирает до выписки из больницы. АБП – ведущая причина потребности в трансплантации печени.