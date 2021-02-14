Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март

14.02.2021, 23:16, Новости дня

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Правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Да, [в воскресенье] режим ЧС мы объявили [о продлении] на [следующие] 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом».

Со вторника правительство Чехии начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.

Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов. При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.

В понедельник премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в ЕС. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По оценке министерства труда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.