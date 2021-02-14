 

Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март

14.02.2021, 23:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Да, [в воскресенье] режим ЧС мы объявили [о продлении] на [следующие] 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом».

Со вторника правительство Чехии начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.

Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов. При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.

В понедельник премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в ЕС. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По оценке министерства труда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Специалисты рассказали о пользе от употребления перезрелых бананов

18.01 / Во время пожара в одесском отеле погиб человек, двое пострадали

21.10 / Крашенинников указал сроки принятия закона о правительстве

14.10 / Козак: Нужно ли ввести пожизненное заключение за топ-коррупцию? Нет. Коррупционеры будут избегать наказания, а под “пожизненное” пойдут “стрелочники”

24.01 / “Минус одна женщина”. Симоньян прокомментировала действия силовиков во время разгона акций протеста в РФ

15.10 / Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента

01.07 / ММА. Дурыманову для очередной победы понадобилась минута

14.01 / Компания Samsung расширяет сотрудничество с AMD

21.08 / Xiaomi заменит SMS функцией 5G-сообщений

02.02 / Реальный срок для Навального, летальное оружие для Украины и месть владельцу “Эпицентра”. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска