 

В финале теннисного турнира в Италии украинец Марченко обыграл экс-первую ракетку мира

14.02.2021, 23:04, Новости дня
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14 февраля украинец Илья Марченко в итальянском городе Биелла выиграл турнир из серии ATP Challenger Tour. Об этом в Twitter проинформировали организаторы соревнований.

Соперником украинца в финале был сеяный первым на турнире британец Энди Маррей, бывший в 2016 году первой ракеткой мира.

Марченко победил в двух сетах: 6:2, 6:4.

CHAMPION! 

What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The  claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021

На турнире в Биелле украинец сыграл пять поединков, в четырех из которых его соперниками были сеяные теннисисты.

Сейчас Марченко занимает 212-ю строчку в рейтинге АТР, Маррей – 125-й.

ВИДЕОВидео: vamostennischannel / YouTube

Маррей занимал первую строчку мирового рейтинга в 2016 году. За свою карьеру он завоевал около 50 титулов.

Турнир в Италии стал для 33-летнего британца первым в 2021 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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