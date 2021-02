В финале теннисного турнира в Италии украинец Марченко обыграл экс-первую ракетку мира

14.02.2021, 23:04, Новости дня

14 февраля украинец Илья Марченко в итальянском городе Биелла выиграл турнир из серии ATP Challenger Tour. Об этом в Twitter проинформировали организаторы соревнований.

Соперником украинца в финале был сеяный первым на турнире британец Энди Маррей, бывший в 2016 году первой ракеткой мира.

Марченко победил в двух сетах: 6:2, 6:4.

На турнире в Биелле украинец сыграл пять поединков, в четырех из которых его соперниками были сеяные теннисисты.

Сейчас Марченко занимает 212-ю строчку в рейтинге АТР, Маррей – 125-й.

Маррей занимал первую строчку мирового рейтинга в 2016 году. За свою карьеру он завоевал около 50 титулов.

Турнир в Италии стал для 33-летнего британца первым в 2021 году.

