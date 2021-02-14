 

Врач объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей

14.02.2021, 22:23, Новости дня
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«Британский» штамм коронавируса более заразителен и может поражать большее количество людей, в том числе и детей, а его последующие мутации будут способны к более быстрой передаче от человека к человеку, но при этом легче переноситься, сообщил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

«Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным – больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса», – передает слова специалиста ТАСС.

По словам врача, теперь вирус старается не убивать, а размножиться и существовать как можно дольше. Из-за этого симптомы протекание болезни будет более легким. «Коронавирусу нужно приспособиться таким способом, чтобы не убить своего человека. И большинство мутаций, которые происходят, проходят в организме того человека, который длительно болеет – это люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями», – отметил Тимаков.

Как сообщил инфекционист, для еще не переболевших COVID-19 людей для инфицирования нужна будет меньшая «вирусная нагрузка» «британским» штаммом. Тимаков считает, что он поразит их весной. Также, по его мнению, пренебрежение мерами безопасности вновь спровоцирует подъем заболеваемости.

Ранее Тимаков предупредил об опасности подхватить «британский» штамм переболевшими коронавирусом.



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