Минфин не исключил инвестирования средств ФНБ в 2021 году

14.02.2021, 22:23, Новости дня

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Минфин РФ в 2021 году может принять решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), поскольку с ценами на энергоносители складывается лучше, чем ожидалось, сообщил глава министерства Антон Силуанов.

«В текущем году ситуация с ценами на углеводороды складывается чуть лучше, чем мы планировали, и не исключено, что мы в этом году – если такая ситуация сохранится и дальше – сможем превысить наши прогнозные значения по Фонду национального благосостояния и сможем принять решение об инвестировании этих средств», – сказал Силуанов в интервью на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

При этом, отвечая на вопрос, какая есть альтернатива фондовому рынку для вложений он рассказал, что министерство финансов выпускает специальные бумаги. По его словам, облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются альтернативой фондовому рынку и гарантируют сохранность средств граждан.

В январе Минфин сообщил, что за 2020 год объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос на 57,8 млрд.