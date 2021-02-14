 

Россия предупредила о провокации боевиков и «Белых касок» в Идлибе

14.02.2021, 22:23, Новости дня
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Боевики планируют провокацию в Идлибской зоне деэскалации с целью обвинения правительственных сил Сирии в ударах по населенным пунктам, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам в идлибской зоне деэскалации», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб была зафиксирована активность боевиков (запрещенной в России) террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» – прим. ВЗГЛЯД).

«На место также прибыла группа активистов псевдогуманитарной организации «Белые каски» с профессиональным оборудованием для видеосъемок», – отметил Сытник.

Напомним, 3 ноября 2020 года стало известно о планах боевиков обстрелять турецкие посты в Идлибе из минометов и реактивных систем залпового огня. Днем ранее в Минобороны предупредили о планах боевиков совершить атаку с помощью БПЛА с целью обвинения сирийской армии и ВКС РФ в нанесении авиаударов по населенным пунктам в Идлибе.

Кроме того, 11 октября боевики из стран Европы и Северной Африки погибли в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан, в 13 км к северу от города Идлиб. Днем ранее в район Сфухона в Идлибе террористы доставили несколько бочек с хлором в попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ. 20 сентября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) предупреждал, что террористы при непосредственном участии активистов псевдоправозащитной организации «Белые каски» готовят в Идлибе провокации с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химоружия против населения. Ранее РФ неоднократно предупреждала о намерении боевиков устроить провокацию с химоружием в сирийском Идлибе.



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