 

CBS – исторический процесс по импичменту закончился оправданием Трампа

14.02.2021, 22:20, Новости дня
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Верхняя палата парламента США вынесла оправдательный приговор Дональду Трампу в процессе по импичменту. Несмотря на поддержку семи сенаторов-республиканцев, демократам так и не удалось получить большинство голосов, чтобы подтвердить обвинение экс-президента в подстрекательстве к мятежу в Вашингтоне, передаёт CBS News.


Reuters

На втором историческом процессе по импичменту верхняя палата конгресса США оправдала Дональда Трампа, которого обвиняли в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. «Виновность» экс-президента поддержали все сенаторы-демократы и семеро республиканцев — всего 57 человек. Но им не удалось получить большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения, пишет CBS News.

Хотя результат процесса долгое время казался неизбежным, в какой-то момент он ненадолго «погрузился в хаос». Причиной замешательства стало то, что сенаторы решили привлечь в качестве свидетеля конгрессвумен Хайме Эрреру Бейтлер. Она утверждала, что Трамп в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти обвинил в штурме Капитолия «Антифа», отмечает телеканал.

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконел проголосовал за оправдание бывшего главы Белого дома. По его мнению, осуждение бывшего должностного лица является неконституционным.

Вместе с тем он выступил с резким заявлением, в котором назвал Трампа «практически и морально ответственным» за беспорядки в Вашингтоне. «Люди, штурмовавшие это здание, полагали, что они действовали по желанию и инструкциям своего президента», — заявил Макконел.

Трамп также прокомментировал результаты процесса по импичменту. Он поблагодарил своих юристов и законодателей-республиканцев, которые признали его невиновным.

«Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны, — заявил Трамп. — Ни один президент никогда не проходил ничего подобного, и это продолжается, потому что наши оппоненты не могут забыть почти 75 миллионов человек  самый высокий показатель для действующего президента,  которые голосовали за нас всего несколько месяцев назад».



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