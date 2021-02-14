 

В Китае в парке развлечений с работающего аттракциона упали люди

14.02.2021, 22:12, Новости дня
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13 февраля в парке развлечений в провинции Хунань в центральной части Китая посетители выпали из аттракциона “летающие качели”. Об этом 14 февраля проинформировало со ссылкой на местные власти агентство Xinhua.

Аттракцион “потерял управление” вследствие механического сбоя, что привело к падению посетителей парка.

Пострадали в общей сложности 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы.

Парк развлечений закрыли “в ожидании расследования причин аварии”.

На YouTube-канале Things China Doesn’t Want You To Know опубликовано видео, на которое попал инцидент.

ВИДЕОВидео: Things China Doesn’t Want You To Know / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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