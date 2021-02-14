Тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске

14.02.2021, 22:04, Новости дня

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Следственное управление СК по Тюменской области начало проверку после обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска, сообщила пресс-служба ведомства.

«14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами по Тюменской области проводится процессуальная проверка», – говорится на сайте управления.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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