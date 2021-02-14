Кровля горящего хостела обрушилась в Москве

14.02.2021, 22:04, Новости дня

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В центре Москвы во время пожара в хостеле обрушилась кровля крыши. В момент происшествия в здании находись 55 человек, рассказал источник в экстренных службах.

«Произошло обрушение кровли горящего хостела», – передает сообщение ТАСС.

В столичном управлении МЧС сообщили, что из хостела были эвакуированы 40 человек. По информации спасателей, площадь возгорания в двухэтажном здании старой постройки составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется, передает РИА «Новости». Тем временем столичный департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале предупредил москвичей о полном перекрытии движения на Мясницкой улице из-за пожара в жилом доме.

Ранее в Москве в результате обрушения кровли ангара в районе Царицыно погиб мужчина.

Накануне обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области. Из-под завалов извлекли тела двух человек.