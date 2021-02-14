 

Жириновский назвал неизбежным уход Лукашенко: Даже обласканные чиновники устали

14.02.2021, 21:56, Разное
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Российский политик назвал белорусского лидера “продуктом советской системы”. Александр Лукашенко вел себя как генеральный секретарь партии. “Как они (генсеки – Прим.ред) решали – так и было”, – подчеркнул Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР отметил, что на мероприятии присутствовали “самые обласканные” чиновники. При этом большинство из них слушали речь президента с мрачными лицами. По словам Жириновского, даже высшие круги устали от Лукашенко.

“Так что, конечно, он (президент Белоруссии – Прим.ред.) уйдет”, – заявил политик.

Жириновский также обратил внимание на “удобную” позицию белорусского президента во внешней политике. Лукашенко избрал многовекторный путь. “Деньги русские, а интересы на Западе?”, – задал он риторический вопрос.

Напомним, Всебелорусское народное собрание прошло с 11 по 12 февраля во Дворце Республики в Минске. В ходе выступления перед чиновниками президент рассказал о реформе основного закона страны.

По словам Александра Лукашенко, проект новой Конституции будет готов к концу этого года, после чего документ вынесут на референдум. Точную дату проведения голосования лидер назовет позднее.

Также президент высказался о своем уходе из власти. Александр Лукашенко пообещал белорусам сложить полномочия при одном условии. Все подробности читайте в материале на сайте “Дни.ру”.



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