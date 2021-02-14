Виктор Ерофеев. Шоу могильщиков Европы

14.02.2021, 21:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Почему быть неискренним конъюнктурщиком лучше, чем искренним манифестантом.

Надо быть невеждой или очень наивным человеком, чтобы считать, что Европу похитили только дважды. Сначала ее украл бык из мифологии, а теперь, оказывается, увели у худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Виктор Ерофеев. Фото: РИА Новости

Я говорю про название его памфлета с кокетливым 2.0. Но Богомолов здесь не первый и даже не второй. Русские славянофилы с настойчивостью, достойной лучшего применения, тысячекратно твердили о гибели, гниении, бездуховности Европы в течение десятков лет. Их сменили малограмотные советские могильщики Европы. Теперь явилось целое стадо новых могильщиков — не помнящих прежних, но вылупившихся из одного с ними яйца. Что за яйцо? Это сущность неуча поучать ученого человека.

Достоевский любил старые камни Европы, но он не любил новых камней. В этом и только в этом похож на него новопреставленный ценитель «исторических» западных ценностей — назовем его КБ. Достоевский увидел в «Бесах» страшное будущее России. КБ не нашел ничего хорошего в будущем Европы.

Вот он подъезжает к дому на прекрасной немецкой автомашине, на нем нет ни одного русского предмета туалета, в доме — европейский комфорт. Он открывает американский компьютер, смотрит на швейцарские часы. Пора! Пора, мой друг, воевать с новыми камнями Европы.

Ведь они, эти камни, где? Во внутренних органах. И скоро погибель.

Ах, как прекрасно до своей смертельной болезни жила Европа, даря миру и нам тоже свои прекрасные подарки! Музыка, философия, литература, театр, научные открытия, индустрия, права человека… Теперь же в своей агонии Запад, оказывается, бредит какими-то тошнотворными квирами, в Америке уничтожает памятники Колумбу, все прячутся от толп беженцев, хором сошли с ума на радикальном феминизме, всех донимают фантомные боли харассмента и абьюза. Ну, и прочие стереотипы.

Совсем не обязательно русскому человеку любить Запад. Но не любить Запад — значит расписаться в собственном убожестве. Почему бы не напасть на язвы Ирана, Китая, Северной Кореи? Почему? Да потому, что нам, Богомоловым, до них дела нет. Но зато нам есть дело до камней Запада, нам, вечным полуевропейцам со стереотипными представлениями об истории и сегодняшнем дне Европы.

Между тем Европа никому ничего не должна. Мы привыкли думать, что это наша матушка РФ никому ничего не должна и потому она вольна всех судить, будучи исключительно духовным образованием в тисках вечной нищеты и беспросветного авторитаризма. Но Европа старых и новых камней не скрывает того, что прошла через огромное количество испытаний. Не будем про инквизицию, но не забудем ни увлечения коммунизмом, ни 12 лет нацизма, ни страстей по маоизму, охвативших многих студентов в 1968 году.

Европа — это мир сложного, несовершенного и креативного бытия. Она впадает в соблазны веры и безверия, но чтобы понять ее силу, надо увидеть не только странные феминитивы, но и стойкие институты, решительные СМИ, которые отправили однажды в отставку президента Германии, преодолели Трампа, нашли возможность справиться с кризисом Брексита. Видеть вместе с КБ в пожаре Нотр-Дама финал Креста (с большой буквы) — это даже не славянофильство, а зады язычества.

Европа прошла через грехи колониализма, высокомерия и веры в верховенство своих идеалов. Это время заканчивается. Европа ищет новые пути. Порой далекому от Западу человеку они кажутся абсурдными. Но Запад уже смотрел на себя глазами Кафки, гениально размышлявшего об абсурде существования. Не лучше ли таким же требовательным взором, дорогой манифестант КБ, посмотреть на себя и свою родину, страну, из которой за последние годы сбежали миллионы талантливых людей, страну дощатых сортиров и невероятно низкой продолжительности человеческой жизни?

Европа во многом является коллективной копией индивидуального человека. Если у человека есть будущее, он обретет его в Европе. Если нет — никто и ничто ему не поможет.

И уже тем более не поможет такая наивная, беспомощная, примитивная критика, которая предложена в манифесте режиссера КБ. Не учи ученого, поют наши дети, съешь… ну и так далее… Я думаю, что Богомолов искренен в своих критических метаниях. Но это, может быть, даже хуже, чем быть неискренним конъюнктурщиком.

Виктор Ерофеев

писатель

ДИСКУССИЯ В «НОВОЙ»Константин Богомолов. Похищение Европы 2.0. Манифест режиссераКирилл Мартынов. Против манифестов. Почему современному либерализму не угрожают ни Константин Богомолов, ни Сергей ЛавровАндрей Звягинцев. Страх съест душа. Уже очень скоро объявит свои права новое поколение; те, кто родились на входе в XXI век и полны силИван Вырыпаев. Возвращение «похищенного» Запада. В ответ на статью Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0»Виктор Ерофеев. Шоу могильщиков Европы. Почему быть неискренним конъюнктурщиком лучше, чем искренним манифестантомЮрий Рост. В отцепленном вагоне. О меморандуме провидца в штанах

—