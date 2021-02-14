Guardian – учёные считают новое землетрясение в Японии афтершоком катастрофы 2011 года

14.02.2021, 21:28, Новости дня

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Новые подземные толчки в Японии является афтершоком после сильнейшего в истории страны землетрясения 2011 года, повлекшего за собой цунами и аварию на АЭС Фукусима-1, пишет The Guardian со ссылкой на национальную метеорологическую службу. Сейчас природное явление сопровождалось отключением электроэнергии, однако не привело к серьёзным разрушениям и жертвам.



Reuters

Сильное землетрясение в Японии является афтершоком катастрофы 2011 года, которая привела к аварии на атомной станции Фукусима-1, пишет The Guardian со ссылкой на национальную метеорологическую службу.

Как рассказывает издание, в субботу в районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки спровоцировали широкомасштабное отключение электроэнергии, однако не привели к серьёзным разрушениям или цунами. Согласно подсчётам новостного агентства Киодо, ранения получили более 100 человек в Мияги, Фукусиме и других префектурах. Афтершоки продолжались несколько часов после первых толчков и достигали магнитуды 4,7.

Согласно заявлению Токийской энергетической компании, на атомных станциях Фукусима-1 и Фукусима-2 не наблюдались нарушения в работе. В воздухе вокруг станций также не зафиксированы изменения в уровне радиации.

Новое землетрясение случилось всего за несколько недель до 20-летней годовщины тройной катастрофы 11 марта 2011 года, отмечает The Guardian. Тогда сильнейшие зафиксированные толчки в истории Японии привели к цунами, опустошившим целые города и деревни и вызвавшим аварию на АЭС Фукусима-1. Из-за цунами погибло свыше 18 тыс. человек. Как пояснил агентству Киодо профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке, землетрясение 2011 года магнитудой 9,0 было очень мощным, поэтому неудивительно, что оно вызвало афтершок 10 лет спустя.