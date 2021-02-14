 

RFI – «редкий момент единства» — в Вязьме перезахоронили останки русских и французских солдат

14.02.2021, 21:28, Новости дня
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В Вязьме с почестями перезахоронили останки русских и французских солдат, погибших во время Отечественной войны 1812 года, пишет RFI. Как отмечает издание, это редкое проявление единства между двумя странами на фоне обострения отношений РФ


Reuters

В субботу, 13 февраля, в Вязьме с почестями перезахоронили останки русских и французских солдат, погибших во время войны 1812 года, пишет RFI. На церемонии, которая прошла в метель и -15°C, присутствовали потомки великих полководцев того времени из обеих стран. Останки 126 человек в 8 гробах захоронили под залп пушек.

Историки считают, что эти солдаты умерли в сражении под Вязьмой 3 ноября 1812 года во время отступления французской армии, которое закончилось разгромом во время переправы через реку Березина. Как напоминает издание, в 2019 году останки нашла группа франко-русских археологов в общей могиле между Смоленском и Москвой. Найденные металлические жетоны позволили установить, что некоторые покойные принадлежали к 24-му, 30-му и 55-му пехотному полку наполеоновской армии.

Церемония перезахоронения, прошедшая под знаком братства между участниками боевых действий прошлого, является редким проявлением русско-французского единства. В то же время 200-летие со дня смерти Наполеона стало одним из способов поддерживать существующие связи между двумя странами, пока отношения Москвы с Западом продолжают постепенно ухудшаться, отмечает RFI.  



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