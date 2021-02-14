Microsoft начала готовить компьютеры пользователей к будущему обновлению Windows

14.02.2021, 21:26, Разное

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Компания Microsoft начала постепенно готовить компьютеры пользователей к будущему обновлению Windows. Для этого устанавливается пакет, призванный подготовить операционную систему к переходу на версию 21H1.

Грядущее обновление для Windows обещает быть довольно масштабным и об этом неоднократно предупреждали в Microsoft. Теперь разработчики решили сделать переход более плавным и минимизировать любые критические неисправности, которые могут возникнуть в процессе обновления. Для этого уже разработан и установлен в операционную систему пакет с названием KB4023057. Его основной функцией является проверка «Центра обновлений Windows» и подготовка всех систем к грядущему улучшению. В частности, новый патч проанализирует системный диск и файлы самой операционки, чтобы найти повреждённые сектора и исправить их.

Обновление Windows 10 21H1 уже скоро станет доступно определённому числу лиц и инсайдерам Microsoft. Оно должно устанавливаться постепенно и полностью в автоматическом режиме. Глобальный переход для простых пользователей должен состояться в мае или июне.

Источник: 3dnews.ru