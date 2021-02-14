В Германии создан уникальный робот «для теплых объятий»

14.02.2021, 21:24, Новости дня

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У данного робота есть только одна функция. Он должен обнимать своего хозяина, что, по мнению психологов, очень важно для многих людей.

Робот внешне похож на человека. У него мягкая поверхность, которая подогревается до температуры тела. А сверху можно надеть обычную одежду.

По словам разработчиков, объятия с роботом получаются такие же, как с ближайшим родственником. Такая процедура оказывает успокаивающее влияние в сложные моменты, когда, например, нужно снять стресс, уточняют ученые. Также периодические объятия с безотказным существом помогают поддерживать стабильное психологическое состояние. Робот, получивший название HuggieBot 2.0, наверняка найдет для себя применение. Особенно им должны заинтересоваться одинокие люди.