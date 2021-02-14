В РФ создали виртуальную модель поселения каменного века

14.02.2021, 21:24, Новости дня

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При помощи технологий виртуальной реальности российские специалисты воссоздали целое поселение древних людей, живших на юго-западе страны в период каменного века.

Материалом послужили результаты раскопок и других исследований, проведенных на территории Смоленской области, поясняют ученые. Все воссоздано в том виде, который на сегодня может быть максимально приближен к реалиям доисторического периода.

Напомним, что ранее в данном регионе проводились активные археологические поиски, в результате которых были найдены следы стоянок древности. Речь идет о периоде от 9 до 3 тысяч лет назад, говорят эксперты. Кстати, быт в каменном веке не был таким уж примитивным, как многие полагают. Этот факт подтверждает виртуальная инсталляция.