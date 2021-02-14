Американцы создали полезный для экологии бетон
14.02.2021, 21:24,
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Современную инфраструктуру невозможно представить без бетона. Но производство этого материала сопровождается огромными выбросами СО2 в атмосферу. Все попытки сократить их не дают ощутимого результата, отмечают сотрудники американского Университета Пердью. Поэтому они сосредоточились на создании бетона с новыми качествами.
Раз уж цементные заводы генерируют выбросы 8% индустриального углекислого газа, то пусть бетонные конструкции поглощают его из атмосферы, решили ученые.
Добавив в бетонное тесто диоксид титана, они заставили бетон извлекать СО2 прямо из атмосферы. Лабораторные исследования доказывают, что в камере, заполненной углекислым газом, его концентрация снижается примерно вдвое.
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