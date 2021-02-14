 

Власти Гвинеи объявили о вспышке лихорадки Эбола

14.02.2021, 21:20, Новости дня
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14 февраля минздрав Гвинеи объявил о вспышке лихорадки Эбола в префектуре Нзерекоре на юге страны. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По имеющимся данным, Эбола была у медсестры в сельской общине, она скончалась 28 января. Позже от этой лихорадки умерли еще два человека, они были на похоронах медсестры. Еще четверо присутствовавших на похоронах госпитализированы с симптомами Эболы.

ВОЗ отмечает, что последний раз Эболу в Гвинее выявляли во время вспышки лихорадки в 2016 году.

Сегодня портал Guinee114 сообщил со ссылкой на власти Гвинеи уже о трех смертях тех, кто был на похоронах больной медсестры, – двух женщин и одного мужчины.

7 февраля стало известно о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

Как отмечает ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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