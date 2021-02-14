В РФ оценили возможность продолжения политической карьеры Трампа

14.02.2021, 21:10, Новости дня

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Влияние бывшего президента США Дональда Трампа среди членов Республиканской партии и оправдание в рамках процедуры импичмента позволят ему продолжить политическую деятельность, определяя ключевые решения однопартийцев, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Определенный ущерб его политическим позициям в январе был нанесен. Тем не менее исход голосования можно считать победой самого Трампа и его сторонников, прежде всего его ядерного электората – тех людей, которые в любом случае будут его поддерживать. Сейчас очень много будет зависеть от настроения самого Трампа. У него есть возможность отыграть свои поражения. Если и не выдвигаться кандидатом в президенты в 2024 году, то, во всяком случае, оказать существенное влияние на выборы в Республиканской партии», – передает комментарий Кортунова ТАСС.

По мнению аналитика, сопоставимых с Трампом фигур у республиканцев сейчас нет. Как отметил эксперт, медийная популярность экс-президента, пусть даже не всегда позитивная, играет ему на руку. «У него руки развязаны для продолжения политической жизни», – заключил Кортунов.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия.