Минтранс выразил готовность организовать перевалку нефтепродуктов из Белоруссии

14.02.2021, 21:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство транспорта РФ готово подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах, сообщил глава ведомства Виталий Савельев в эфире телеканал «Россия 24».

«Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, <…> сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность», – передает слова министра ТАСС.

Как отметил Савельев, после подписания соглашения компании смогут заключать коммерческие контракты. Минтранс ожидает, что только в этом году в российских портах будет перевалка более 2 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии, а в целом РФ готова обеспечить до 3,5 млн тонн ежегодно, сообщил глава Минтранса.

В конце января прошлого года российское правительство поручило Минтрансу подписать соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021-2023 годах.