 

У Лазаревой и Собчак на акции с фонариками на Патриарших получилась «жопа»

14.02.2021, 21:10, Новости дня
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Телеведущие Татьяна Лазарева и Ксения Собчак приняли участие в протестной акции с фонариками, собрав единомышленников на Патриарших прудах в Москве. По задумке участники акции должны были выстроиться в форме сердца, однако Лазаревой показалось, что активисты «показали жопу».

Видео с акции опубликовано в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Получилась жопа, только никому не говори», – сказал Лазарева в ответ на вопрос Собчак, насколько успешно удалось выполнить задумку.

 

Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали новую акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над этими планами.

Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов.



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