 

Путин пообещал не бросать Донбасс: Несмотря ни на что

14.02.2021, 21:02, Разное
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Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс. “Несмотря ни на что”, – уточнил президент страны. Также российский лидер отметил: прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо подумать о последствиях.

Путин признался, что перед его глазами стоят люди, пострадавшие в Донбассе. “Особенно дети”, – подчеркнул глава государства. Кроме этого, Владимир Владимирович назвал представителей СМИ четвертной властью, на которой, по его мнению, лежит большая ответственность за Россию.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается восьмой год. В 2015-ом был подписан документ – Второе минское соглашение. Его цель – урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, власти этой страны до сих пор не выполнили ни один из пунктов соглашения.

Ранее “Дни.ру” писали, что на Украине хотят установить памятник президенту России. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Владимир Путин заслуживает увековечивания за спасение жителей Незалежной. Также
член Партии регионов
уверен: Украину используют лишь в качестве “тарана” против России.



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