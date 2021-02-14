 

Не менее 50% случаев заражения SARS-Cov-2 происходят из-за бессимптомных носителей

14.02.2021, 21:00, Разное
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В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже этот показатель скорректировали до 50%. Последующие исследования показали, что число инфицированных, у которых не развиваются симптомы, составляет от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи изначально принимали за бессимптомных, признаки заболевания все-таки появляются со временем. По данным недавнего крупного обзора каждый третий зараженный является бессимптомным носителем.

Ученые также пытаются найти ответ на вопрос, насколько опасны люди без симптомов COVID-19 для окружающих. В американских Центрах контроля профилактики заболеваний (CDC) считают, что «бессимптомники» ответственны примерно за 59% случаев заражения коронавирусом. В новом исследовании ученые оценивали данные о заболеваемости в Нью-Йорке, который принял на себя первый удар пандемии в США, чтобы определить долю бессимптомных носителей и их роль в распространении инфекции.

Используя метод математического моделирования, специалисты проанализировали подтвержденные случаи COVID-19, а также данных серологических исследований во время весенней вспышки. Результаты показали, что на тот момент лишь один из семи заразившихся имел симптомы заболевания. Минимум 50% случаев инфицирования произошли после контакта с бессимптомным носителем.

«Крайне важно, чтобы все люди, даже не имеющие симптомов коронавируса, соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Также необходимо обеспечить доступность тестирования для всех жителей», – считают авторы исследования.



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