 

Уралвагонзавод приостановил работу из-за задержания рабочих вечерней смены

14.02.2021, 20:51, Разное
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Несколько сотен рабочих Уралвагонзавода направлявшихся 14 февраля на вечернюю смену были задержаны сотрудниками полиции по подозрении в участии в несогласованной акции. Руководство предприятия было вынуждено остановить производство до особого распоряжения, в заводоуправлении проходят обыски.

В полиции пояснили, что согласно новой редакции административного кодекса, любой выход граждан из своих жилищ, произведенный в одно и то же время и с единой целью, считается массовой акцией, которая должна быть согласована с полицией. Очевидно, что под это определение попадает одновременный выход из дома с целью поездки на завод.

Рабочие останутся в заключении до окончания административного ареста. Против руководства завода будет возбуждено дело об организации незаконной акции. В полиции выразили уверенность, что впредь городские предприятия, работающие посменно, будут внимательнее относиться к законам, и заранее согласовывать с полицией свое производственное расписание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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