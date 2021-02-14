Forbes: Ядерные бомбардировщики России отрабатывают удар по Исландии

14.02.2021, 20:40, Разное

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13.02.2021

Истребители НАТО постоянно перехватывают Ту-160 в международном воздушном пространстве.

Военно-воздушные силы РФ отправили 2 из 17 своих стратегических бомбардировщиков Ту-160, чтобы они сделали круг вокруг Северной Европы, пишет Forbes (перевод – «Униан»).

Эти самолеты – самые мощные бомбардировщики в российском арсенале. Их достаточно часто можно увидеть в небе над Европой, поскольку они проводят тренировки, испытывают воздушную оборону НАТО, а иногда совершают дальние перелеты в Сирию, чтобы нанести удар по оппозиционным силам.

В мирное время Ту-160 большей частью используются для того, чтобы послать сигнал. “Народ, мы здесь и вы можете стать нашей мишенью”, – пояснил независимый военный эксперт из РФ Павел Лузин.

Но, как пишет Forbes полет Ту-160 на этой неделе был особенным. Прежде всего, это мог быть сигнал о российском ответе на первое в истории развертывание бомбардировщиков B-1 ВВС США в Норвегии. Более того, российские великаны совершили редкий проход по маршруту, который может быть очень важным в условиях войны.

“Спросите себя, что сверхзвуковые Ту-160, способные нести ядерные и обычные крылатые ракеты, будут делать в случае начала войны с НАТО. Они не вооружены противокорабельными ракетами, поэтому их цели будут сугубо наземными. И среди них могут быть командные центры, базы ВВС и порты”, – пишет издание.

Но где? Истребители НАТО постоянно перехватывают Ту-160 в международном воздушном пространстве над Черным, Балтийским и Северным морями, а также над Арктическим океаном. Это означает, что во времена войны бомбардировщики могут нацелиться против военных объектов в Украине и вдоль северного фланга НАТО.

Но вылет Ту-160 на этой неделе был необычным. Они поднялись в небо с базы в Энгельсе на Западе РФ и отправились на север к Арктическому океану, затем отправились на запад к архипелагу Шпицберген, а затем – на юг к норвежскому морю. Российские самолеты пролетели вдоль норвежского побережья и, наконец, вернулись в Энгельс.

Пара перехватчиков МиГ-31 с базы ВВС “Рогачево” на севере РФ какое-то время сопровождали бомбардировщики, когда они проходили через Карское море в направлении Арктики. Два норвежских F-16 с базы “Бодо” перехватили Ту-160 над океаном у северного края Норвегии.

Этап плана полета, на котором Ту-160 приблизились к Исландии с севера, прежде чем развернуться на восток, был очень интересным. Не известно, как часто российские бомбардировщики летали по этому маршруту.

“Это потенциально мог быть сигнал против полицейской воздушной миссии НАТО в Исландии”, – считает ядерный эксперт из Федерации американских ученых в Вашингтоне Ганс Кристенсен.

Согласно соглашению, которое альянс заключил с Исландией по патрулированию неба, страны НАТО отправляют на остров небольшое количество истребителей. Они часто проходят ротацию и остаются на исландской территории от нескольких недель до нескольких месяцев. Среди самолетов, которые в последнее время находились в Исландии, были британские истребители Typhoon, итальянские F-35 и американские F-15.

Они патрулируют часть неба над океаном между Гренландией, Исландией и Великобританией. Это так называемый “GIUK-проход”. В условиях войны НАТО будет проводить кампанию “запрета доступа”, призванную заблокировать возможность российских сил прорваться через этот проход в открытый океан. В свою очередь, силы РФ будут пытаться подавить силы НАТО, которые защищают GIUK. Миссия становится более критичной для Москвы, поскольку альянс развертывает все более серьезные силы вдоль северного фланга.

Помимо отправки бомбардировщиков B-1 в Норвегию, ВВС США также разместили B-2 в Исландии. Стелс-бомбардировщики B-2 с исландской базы могут угрожать российским базам в регионе, в частности главным портам, которые поддерживают Северный флот РФ.

“Это делает Исландию очень важной целью для российских бомбардировщиков”, – сказал Кристенсен.

Исландия – крепкий орешек. Но если какой-то российский самолет и способен удачно провести атаку по острову, то это Ту-160. Благодаря дальнему радиусу полета он способен долго двигаться по кругу вокруг Исландии за пределами досягаемости для истребителей наземного базирования. Это позволит Ту-160 выбрать вектор приближения к стране, на котором уязвимость перед обороной НАТО будет наименьшей.

РФ и НАТО отправляют все больше бомбардировщиков в Северную Европу. И становится очевидным, как каждая из сторон собирается использовать их, если новая Холодная война вдруг станет горячей.