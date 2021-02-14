Ученые объяснили, почему женщины испытывают оргазм

14.02.2021, 20:32, Разное

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Антрополог из Университета Пенсильвании Дэвид Путс постарался объяснить, почему женщины испытывают оргазм. Эксперт также разобрался, влияет ли наслаждение во время секса на шанс забеременеть.

Исходя из слов антрополога, учёные во всём мире разделены между собой. Одни считают женский оргазм крайне важным и приводят в пример животных, у которых во время оргазма и овуляции выделяются аналогичные гормоны, помогающие забеременеть. Другие же считают высшую степень наслаждения в сексе бесполезной функцией с точки зрения эволюции и уверены, что шанс беременности совершенно никак не связан с удовольствием во время интимной близости.

Эколог из Университета Ратгерса в Нью-Джерси Кимберли Рассел отмечает, что всё гораздо проще. За оргазм у женщины отвечает всего один орган – клитор. Он же по своей структуре гомологичен мужскому половому органу. Всё дело в том, что половые признаки формируются у эмбрионов между 10 и 15 неделями. В это время никакой разницы между мужчиной и женщиной ещё нет. Из-за этого мужчины имеют соски, которые абсолютно бесполезны для их организма, а женщины получают возможность испытывать оргазм, хотя он не влияет на беременность.

Несмотря на это, многие исследователи сходятся во мнении, что получение удовольствия от секса играет ключевую роль в социальных взаимоотношениях. Благодаря этому женщины выбирают более заботливого партнёра. Это происходит не только у людей. Приматы бонобо занимаются сексом в качестве примирения или для улаживания нарастающего конфликта.

Источник: www.popmech.ru