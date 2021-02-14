 

Ученые нашли новый вид взрывающихся муравьев

14.02.2021, 20:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные исследовали остров Борнео в Юго-Восточной Азии и обнаружили ранее неизвестный науке вид взрывающихся муравьёв. Рабочие особи, при угрозе колонии, заставляют своё тело взрываться, распрыскивая токсичный фермент из своего брюшка.
Муравьи-камикадзе известны ещё с 1935 года, но до наших дней исследователи не описывали жизнедеятельность и особенности этих видов. Прибывшие на остров учёные смогли обнаружить не только целых 15 видов, но и один совершенно новый. Он получил название Colobopsis explodens и больше других привлёк внимание научных сотрудников. Они решили более детально разобраться в иерархии колонии. Рабочие муравьи, при приближении опасности, резко сокращали мышцы своего брюшка, тем самым разрывая его и разбрызгивая липкую и токсичную жидкость. При этом сам муравей погибает. Подобная функция, по мнению экспертов, должна защитить колонию от вредителей и отвадить их от муравейника.

Помимо столь необычных особей, у этого вида имелись и своего рода привратники. Эти муравьи обладали усиленной головой, напоминающей внешне пробку. Такие особи блокировали собой входы, не давая возможности хищникам пробраться внутрь гнезда.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Оранжевое облако над Бейрутом: это был не нитрат аммония

03.12 / Ученые усомнились в теории Дарвина из-за окаменелости необычной птицы

08.10 / Олег Кашин возглавит британский филиал RT

19.09 / Глубокие глотки

18.01 / Тимберлейк обнародовал имя и пол ребенка

23.08 / «Простите, где уголовные дела?»

10.09 / Конфликт Турции и Греции может нанести серьезный ущерб планам ЕС и США

24.07 / В созвездии Дракона найдена необычная сверхновая с ультрафиолетовым излучением

15.08 / Снова виноваты Китай и Россия!

18.01 / Стало известно, когда родит принцесса Евгения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска