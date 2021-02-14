Ученые нашли новый вид взрывающихся муравьев

14.02.2021, 20:32, Разное

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Учёные исследовали остров Борнео в Юго-Восточной Азии и обнаружили ранее неизвестный науке вид взрывающихся муравьёв. Рабочие особи, при угрозе колонии, заставляют своё тело взрываться, распрыскивая токсичный фермент из своего брюшка.

Муравьи-камикадзе известны ещё с 1935 года, но до наших дней исследователи не описывали жизнедеятельность и особенности этих видов. Прибывшие на остров учёные смогли обнаружить не только целых 15 видов, но и один совершенно новый. Он получил название Colobopsis explodens и больше других привлёк внимание научных сотрудников. Они решили более детально разобраться в иерархии колонии. Рабочие муравьи, при приближении опасности, резко сокращали мышцы своего брюшка, тем самым разрывая его и разбрызгивая липкую и токсичную жидкость. При этом сам муравей погибает. Подобная функция, по мнению экспертов, должна защитить колонию от вредителей и отвадить их от муравейника.

Помимо столь необычных особей, у этого вида имелись и своего рода привратники. Эти муравьи обладали усиленной головой, напоминающей внешне пробку. Такие особи блокировали собой входы, не давая возможности хищникам пробраться внутрь гнезда.

Источник: www.popmech.ru