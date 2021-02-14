Долголетию способствует прослушивание любимой музыки и йога

14.02.2021, 20:32, Разное

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Ученые сообщили, что долголетию способствует регулярное прослушивание любимой музыки и занятия йогой. Эти два фактора, а также здоровый образ жизни, позволяют существенно продлить жизнь и снизить риск развития старческих заболеваний.

В качестве основы для изучения исследователи выбрали регион с самой высокой продолжительностью жизни среди населения – 84 года. Речь идёт о Гонконге, где активно пропагандируется ЗОЖ, и медицина находится на высоком уровне. Эксперты решили изучить поисковые запросы в Google, чтобы увидеть и другие, не менее важные факторы, влияющие на долголетие. В итоге они пришли к выводу, что частое прослушивание любимой музыки помогает дожить до глубокой старости. Причём важно уделять этому занятию не менее 20 минут ежедневно. Посещение концертов и театров также благотворно сказывается на долголетии, но только в случае регулярных походов.

Ещё одним немаловажным фактором оказалась йога. Жители Гонконга повсеместно практикуют этот вид деятельности и уделяют ему важную часть в своём ежедневном распорядке. Медики посчитали, что у людей, старше 40 лет, заметно снижается артериальное давление, если заниматься даже самыми простыми упражнениями в течение пяти лет.

Источник: profile.ru