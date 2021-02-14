 

В Новосибирске разрабатывают технологию получений водорода от солнечного света

14.02.2021, 20:30, Новости дня
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Давно известно, что при помощи электролиза молекулы воды разлагаются на водород и кислород. Установки, в которых солнечные батареи вырабатывают электричество, используемое для производства водорода, также созданы. Но в РФ решили пойти другим путем.

Химики из Новосибирска создают специальный катализатор, обеспечивающий ту же реакцию и получение ценного водородного топлива без электроэнергии. Для этого пытаются использовать смесь сульфида кадмия с марганцем.

Это будет химическая реакция в чистом виде, не требующая ни солнечных, ни других электростанций, уточняют авторы идеи. Кстати, разработка поддержана грантом президента Российской Федерации, что само по себе подтверждает важность работы.



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